Pietro Senaldi contro Matteo Renzi a DiMartedì: "Conte non è un genio insostituibile, quanto ci mette a cambiarlo?"

28 aprile 2020 a

a

a

"Vorrei capire questo dal presidente Renzi: lui incide nelle decisioni del governo sul coronavirus o no?". Pietro Senaldi inchioda Matteo Renzi nel confronto in diretta a DiMartedì. "Conte non mi sembra un genio insostituibile, quindi se lei incide si deve prendere la responsabilità dei provvedimenti della maggioranza, se non incide cosa ci sta a fare?".

"La sola certezza: chi fa qualcosa pagherà". Senaldi, il disastro-Fase 2: Conte, peggio di un talk-show

La polemica è sollevata dal capo di Italia Viva, che ha parlato di forzature della Cositituzione da parte del premier. "Ha impiegato 5 giorni a fare questo governo, quanto ci piega a disfarlo?". Renzi è in evidente imbarazzo: "La prego di rivolgersi a Conte con rispetto istituzionale...", "Ma ha appena detto che viola la Costituzione!", incalza ancora il direttore di Libero. E qui Renzi si rifugia nel politichese: "Conte deve trasformare il DPCM (il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ndr) in Decreto Legge". La sostanza non cambia, anzi, perché non si tratta di un dettaglio di poco conto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.