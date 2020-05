Giulio Sapelli a Stasera Italia contro Fratoianni: "Lei, con la maglietta da spiaggia. Siete fuori di testa, non sapete cos'è lavorare"

09 maggio 2020 a

a

a

A Stasera Italia Weekend il professor Giulio Sapelli ridicolizza Nicola Fratoianni. Si parla di Fase 2 e decreti del governo per favorire la ripresa, e l'economista sbotta con il deputato di Sinistra italiana. Si parte con il look: "Lo dico anche all'onorevole con la maglietta da spiaggia, mi fa molto piacere vederlo così, significa che è lontano dal lavoro, ma come mi piace...".

Poi si fa serio: "Voi siete fuori di testa e fuori dal mondo, non sapete che cos'è lavorare, Abbiamo le capacità tecnologiche per versare soldi direttamente sul conto corrente degli imprenditori in crisi. Vi rendete conto che i soldi dall'Europa arriveranno a ottobre o novembre? Ma ragazzi, datevi una mossa!".

