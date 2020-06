Non è l'arena, "tutto perfetto" e poi quel gesto: Daniela Santanchè asfalta la piddina Moretti

01 giugno 2020 a

a

a

Seconda parte del duello rusticano tra Alessandra Moretti e Daniela Santanchè a Non è l'arena di Massimo Giletti ( qui la prima ), in onda su La7 domenica 31 maggio. In studio si parlava dell'ipotesi dei corridoi turistici per affrontare l'estate del coronavirus, e la piddina attacca rivolgendosi alla pitonessa: "Lei non ama molto l'Europa, è completamente disinformata rispetto a ciò che stiamo facendo in commissione turismo". Parole che stupiscono, tanto che anche Giletti ricorda alla Moretti: "Siamo a giugno eh, siamo a giugno". Strepitosa, nel frattempo, la Santanchè, che ride di gusto e gesticola, in un incontenibile sfotto alla Moretti. Quest'ultima riprende: "Vi ricordo che eravamo in lockdown fino all'altro ieri, abbiamo avuto migliaia di morti fino all'altro ieri". E la Santanché: "Bene... tutto perfetto, tutto perfetto". E poi il pollice alto ed altri gesti rivolti alla Moretti, messa all'angolo.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.