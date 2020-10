Diego Fusaro contro Cecchi Paone, rissa a Non è l'arena sul regime sanitario: "Niente camicia nera ma Dpcm ed esercito in strada", "Li ringrazi!

12 ottobre 2020 a

Rissa sul "regime sanitario" tra Diego Fusaro e Alessandro Cecchi Paone, ospiti in studio di Massimo Giletti a Non è l'Arena. "Il regime se torna non torna con camicia nera e braccio teso", sostiene il filosofo turbosovranista, assai critico con le misure di contenimento "liberticide" imposte dal premier Giuseppe Conte. "Non c'è traccia di regime, qua. Forse in Cina", ribatte Cecchi Paone, più "governista". "Beh, già nel suo modo di fare. Mi lasci parlare, dimostri di non essere fascista, lei è burbanzoso". "Sì ma lei dice cose sbagliate".

Poi si entra nel merito: "L'esercito in strada ricorda il Portogallo di Salazar", "Ma li ringrazi!", alza la voce Cecchi Paone. Ma Fusaro prosegue: "Il Dcpm, l'emergenza è un metodo di governo, poi non si torna più indietro come dopo l'11 settembre. Infine l'esecutivo che scavalca il legislativo, sta sparendo la tripartizione del potere".







