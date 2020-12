Dino Giarrusso asfaltato dal ristoratore a L'aria che tira: "Se so che c'è una pandemia? Ora parlo io", una strepitosa lezione

04 dicembre 2020 a

Il grillino Dino Giarrusso asfaltato a L'aria che tira, il programma de La7. Si parlava di coronavirus, della pandemia, delle chiusure. Ospite in collegamento anche lo chef Marco Bottega, furibondo per il fatto di non poter lavorare da mesi. E dunque, lo chef passa all'attacco: "Noi chiediamo di poter lavorare nel rispetto delle regole e delle persone", tuona. E Giarrusso? Semplice, risponde così: "Lo sa che c'è una pandemia?". Sì, nessun dubbio: lo sa benissimo e come tutti i ristoratori si era adattato alla pandemia, alle nuove regole. Salvo poi essere costretto a chiudere nuovamente. Dunque, Bottega rincara la dosa, mentre Giarrusso cerca di interromperlo in modo scomposto: "Quest'estate dove stavate a controllare dove c'erano gli assembramenti? Mi faccia finire!", intima al grillino. Giarrusso, da par suo, chiosa: "Se lei ha avuto i ristori vuol dire che li ha chiesti". Come se i "ristori" fossero una medaglia per questo governo, piuttosto che l'ennesimo fallimento.

