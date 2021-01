DiMartedì, "ma li ha firmati il suo ministro Speranza!". Caos vaccini, Senaldi inchioda Bersani in studio

20 gennaio 2021 a

Scontro (a fuoco) tra Pietro Senaldi e Pier Luigi Bersani a DiMartedì. L'ex segretario del Pd, oggi in LeU, si arrampica sugli specchi in studio da Giovanni Floris: "Noi siamo i primi in Europa a dare i vaccini, vogliamo riconoscerlo o no? Ma cosa dite?". Senaldi lo rintuzza: "I vaccini non ci arrivano! Abbiamo firmato dei contratti per cui la Pfizer non ce li manda. Arcuri lo dice, eh non io!".

"Se la Pfizer non ce li dà certo non possiamo inventarceli, se lei ha il brevetto Senaldi...", balbetta Bersani arrotolandosi le maniche. E il direttore di Libero gli fa notare un semplice problema: "È stato il suo ministro a firmare quei contratti". Al ministro della Salute Roberto Speranza, di cui Bersani è scudiero fedelissimo, avranno fischiato le orecchie.

