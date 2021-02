Otto e Mezzo, Lilli Gruber in pressing su Alfonso Bonafede: "Conte leader, ma lui lo sa? A me sembra un gran casino"

25 febbraio 2021 a

a

a

"Lei dice: rifondare il Movimento con Giuseppe Conte. Ma Conte è d'accordo?". Lilli Gruber mette sotto torchio Alfonso Bonafede, ospite a Otto e mezzo su La7, e l'ex ministro grillino della Giustizia frana drammaticamente. "Sulla base dell'esperienza del Conte Bis il Movimento 5 Stelle deve avere una prospettiva di rinnovamento, e in questo rinnovamento Conte rappresenta un pilastro importante". "Ma Conte è d'accordo?", ripete la Gruber sempre più perplessa". "Io direi che...", balbetta Bonafede. "L'avrà sentito, gli avrà parlato", chiede nuovamente la padrona di casa. La situazione è imbarazzante.





“Perché dice così?”. Gruber spiazzata da Cacciari: "A cosa serve davvero Draghi"

"Io penso che nelle dichiarazioni pubbliche lui abbia già dato la sua disponibilità di massima...". "Alt, la interrompo perché per quel che sappiamo Conte tornerà a fare il professore e per il momento non sembra che resterà in politica. Quindi la domanda è: Conte farà il leader dei 5 Stelle? Lei gliel'avrà chiesto, visto che parla di rinascimento". Lo sguardo della Gruber è sconcertato, Bonafede si arrampica sugli specchi. "Quello che ho detto è che secondo me il contributo che Conte può dare è un contributo fondamentale". Insomma, fuffa. E Lilli infierisce: "Va bene, e i 5 Stelle sono d'accordo?".





Qui Bonafede varca i confini del surreale e ne segue uno "scambio" serratissimo sul filo del non-sense. "Guardi, c'è chiaramente un confronto interno...", "Quando si dice così vuol dire che è un gran casino...", lo infilza la conduttrice. "Io respiro un'ampia disponibilità in tal senso, il Movimento ha difeso Conte strenuamente, il mio auspicio...".

"Ma no, è ovvio che no". Lilli Gruber sgrana gli occhi: Scanzi inginocchiato da Conte, è gelo totale | Video

"Il fatto che lei che normalmente è così breve nelle risposte, oggi... capisco che c'è un travaglio". "Capirà che non posso parlare a nome di Conte, ma il mio auspicio è che da domani il Movimento possa fare un percorso di rinnovamento". "Questo lo abbiamo capito", taglia corto una indispettita Gruber.

"Draghi tirato per la giacchetta". La Gruber non si smentisce: fin dove si spinge per attaccare Salvini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.