Non è l'Arena, Massimo Giletti zittisce la senatrice: "Lei viene qui e critica. Sa da che parte sto io?"

"Siamo ancora in democrazia, va bene?". Massimo Giletti zittisce la sua ospite Gabriella Giammanco, senatrice di Forza Italia, in studio a Non è l'arena su La7. Si parla di vaccini, furbetti e sindaci che scavalcano i loro concittadini anziani. La Giammanco sottolinea la necessità di non generalizzare.

"Anche durante il lockdown". La testimone-chiave, accusa-choc contro Domenico Arcuri: il faccia a faccia che lo condanna?

"Anche durante il primo lockdown, i sindaci sono stati avamposto dello Stato sul territorio, distribuivano le mascherine porta a porta, lavoravano 7 giorni su 7 dalla mattina alla sera. I sindaci over 70 andavano vaccinati, riconosciamoglielo questo valore". Giletti ascolta in silenzio poi protesta. "Scusi, ho fatto io l'elenco? Chi diavolo l'ha fatto? Voi? Il Parlamento? Il Cts?". La Giammanco non molla e si appella al sottosegretario Pierpaolo Sileri: "Vacciniamoli questi sindaci, invece di metterli alla gogna in queste trasmissioni".

Giletti esplode: "Nella mia trasmissione faccio quello che desidero. Lei viene qui e contesta anche la trasmissione perché siamo ancora in democrazia, va bene? Io non racconto la messa cantata, non mi piace raccontare che tutto è perfetto. Contesto i sindaci che hanno scavalcato i cittadini per fare il vaccino, non essendo iscritti a quelle liste. Dalla Calabria una signora di 82 anni e del marito di 92 sono 3 mesi che chiamano e sono ancora a casa. Io sto con loro e non con i sindaci, va bene? Non sono io che ho fatto le liste, dovevate farle voi. Quei sindaci non erano previsti e chi ha fatto il furbo ha sbagliato".

