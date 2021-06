L'aria che tira, Dino Giarrusso insulta Daniela Santanché e lei gli ride in faccia: asfaltato

03 giugno 2021 a

Scontro tra Dino Giarrusso del Movimento 5 stelle e Daniela Santanchè entrambi in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 nella puntata del 3 giugno. In studio si parla di reddito di cittadinanza e del problema degli imprenditori che non riescono a trovare lavoratori stagionali: "Sono collegato da 50 minuti e ho ascoltato parole vergognose. Quello che ho sentito è falso", attacca il grillino. "Vengono offerti lavori a 300 euro al mese e non è dignitoso. La vita dei lavoratori ha una dignità, li devi pagare in maniera corretta", prosegue Giarrusso. "Il reddito di cittadinanza è stato fondamentale per evitare i moti di piazza, criticarlo è vergognoso". "Ma cosa stai dicendo?" Ho sentito 50 minuti di Santanchè, sia educata e mi faccia parlare".

La tensione sale in studio. Giarrusso insiste sullo "sfruttamento" da parte degli imprenditori e sul "reddito di cittadinanza che è fondamentale". Ma la Santanchè ride e scuote la testa: "Questi non sono imprenditori": Quindi interviene la Merlino che interrompe il pentastellato e la senatrice di Fratelli d'Italia per dare la parola a Gianni Riotta.

Prima la Santanchè aveva chiesto a Maurizio Landini come ci si dovrebbe comportare con i cosiddetti stagionali. Una domanda che aveva messo in evidente difficoltà il sindacalista: "Quota oraria e quante ore gli fanno fare sono temi che vanno affrontati. C’è il problema di pagarli un po’ di più e c’è anche un problema di pagargli tutte le ore che fanno. Questo succede non perché hanno il reddito di cittadinanza, in molti casi perché prendono troppo poco rispetto a quello che fanno... Se vogliamo fare una discussione seria facciamola senza infingimenti altrimenti diventa un po’ finta. Se si pagano di più e gli si danno condizioni migliori vedrete che trovate anche le persone che lavorano". "No, no. Questa non è una scusa accettabile, lei sta dicendo se si pagano di più senza sapere quanto vengono pagati, quindi lei sta parlando del niente. Io le sto parlando sul campo, non a battute televisive", lo aveva stroncato la Santanchè.

