In Onda, Matteo Salvini perde la pazienza: "Questo lo decido io". Parenzo e Concita De Gregorio zittiti

A In Onda su La7 David Parenzo e Concita De Gregorio processano Matteo Salvini anche sui vaccini. "Ha deciso cosa fare?", chiede la penna di Repubblica. "Non ancora, ero prenotato per ieri ma mi aspettavano in tribunale a Cuneo, non era un legittimo impedimento e ho dovuto rimandare". I conduttori lo incalzano: "Che vaccino farà, lo sa?". "Ah non lo so, replica il leader della Lega, sempre più basito -, non è che vado al bar chiedendo il cocktail, mi fido del medico". "Ma c'è scritto, Moderna, Pfizer...", prosegue imperterrito Parenzo, che poi sgancia la domanda che interessa a tutta Italia: "Farà la foto di rito?".

Dopo l'esordio con il soporifero grillino Roberto Fico, in studio la tensione sale molto velocemente, a testimonianza del fatto che la scintilla, con la coppia Parenzo-De Gregorio ancora da collaudare, può scattare solo se l'ospite è frizzante. E Salvini lo è, anche perché davanti si ritrova due "sinistri" che più sinistri (checché ne dica David) non ce n'è.

Non a caso, Matteo perde le staffe. Prima risponde sarcastico: "Allora ve lo saprò dire, soddisferò la vostra enorme curiosità". Poi, mettendo da parte i sorrisi: "Scusi? La foto? Questo lo deciderò io, perdonatemi, è una scelta personale che riguarda la salute del singolo. Io sto facendo tutto il possibile affinché coloro che vogliono essere vaccinati lo possano fare rapidamente e in sicurezza. Sicuramente in me non trovate uno che insegue le persone sui monti, sui laghi o dietro gli angoli con una siringa in mano per costringerle a vaccinarsi". E Parenzo e Concita, per una volta, devono sotterrare la siringa, pardon l'ascia di guerra.

