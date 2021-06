In Onda, faida Conte-Grillo? Per Roberto Fico non è successo nulla: "Solo una fase, un dibattito"

28 giugno 2021 a

Per Roberto Fico le tensioni tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte non sono altro che "una fase" del Movimento 5 Stelle. Ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, il presidente della Camera, che è anche uno dei big del Movimento, ha dichiarato: "E' solo una delle tanti fasi che il M5s ha vissuto in questi lunghi 11 anni. Non c'è nessuna rottura, nessun ultimatum, solo un grande lavoro che si sta facendo nel Movimento". Parole che sembrano lontane dalla realtà, soprattutto dopo la conferenza stampa in cui l'ex premier ha messo in chiaro di non volere assolutamente una leadership dimezzata.

Parlando del garante e dell'avvocato poi, ha spiegato: "Beppe ha sudato 7 camicie per fondare il M5s, Conte ha fatto per due volte il presidente del Consiglio". "Il figlio è uscito ed è andato via di casa?", gli ha chiesto la De Gregorio."Stiamo lavorando a una riorganizzazione, abbiamo vissuto tante fasi, siamo sempre cambiati, però affondando il nostro pensiero nelle radici che ci hanno contraddistinto", ha risposto imperterrito Fico.

"Adesso c'è solo un dibattito in corso, ma poi il M5s ne uscirà più forte di prima. Sono fiducioso", ha continuato il presidente della Camera. Uguale il pensiero espresso dall'ex capo politico Luigi Di Maio: "Stiamo remando tutti nella stessa direzione, il Movimento è pronto ad evolversi: confido nell’intesa". Poco dopo la conferenza, anche Danilo Toninelli ha voluto dire la sua, finendo però per fare una gaffe: "Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere".

