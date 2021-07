L'aria che tira, che rissa tra Peter Gomez e Laura Ravetto: "Traduco quello che dice". "Maleducato, faccia poca ironia

14 luglio 2021 a

a

a

Il green pass scatena lo scontro. Succede a l'Aria Che Tira, il programma di La7 in onda il 14 luglio, dove protagonisti sono Peter Gomez e Laura Ravetto. La deputata in collegamento con Francesco Magnani ribadisce la posizione della Lega, contraria al patentino sanitario per accedere a eventi, bar e ristoranti. "Traduciamo per i telespettatori cosa stanno dicendo Salvini e la Ravetto, no al green pass per bar e ristoranti...", interviene il direttore del Fattoquotidiano.it. Un'interruzione che la Ravetto non prende benissimo: "Faccia poca ironia, io sono una persona seria, non ho bisogno del traduttore Gomez e i telespettatori sono sufficientemente preparati e intelligenti per capire le sue parole". E ancora: "Io non interpreto le sue parole e lei non lo faccia con le mie, è un maleducato". A quel punto riprende la parola Gomez che commenta: "Il mio mestiere è spiegare la politica a chi ci segue". Ma la Ravetto non vuole sentire ragioni: "Io mi sono spiegata e gli italiani capiscono, non ho bisogno del traduttore del Fatto Quotidiano".

"Un sacco di fregnacce", "Non dica st***": Rinaldi contro Pregliasco, rovinosa rissa in tv

Finita? Neanche per sogno perché il giornalista mette le mani avanti ribadendo "non voglio polemizzare" e poi raddrizzando il tiro: "Allora le dico io cosa ho capito dalle parole di Salvini". "Sì, dica quello che ha capito lei". Gomez ricorda che il Carroccio "non vuole i green pass per i ristoranti e i bar, ma che è disposto a discutere per stadi e altri eventi". "No, non è così, non ha capito nulla", conclude la Ravetto indignata.

"Questo lo decido io". Parenzo provoca? Salvini perde la pazienza: zittito in studio, tutto da godere | Video

Matteo Salvini, alla proposta avanzata da Roberto Speranza di seguire la scia francese, è stato chiarissimo: "Dal mio punto di vista nessun modello francese, se ci sono eventi particolarmente affollati, come lo stadio, ci può essere una richiesta di controllo sacrosanta. Noi non siamo per gli estremismi, nè da una parte e nè dall’altra, quello francese non è un modello perché chiedere il green pass per andare a prendere un caffè o a prendere l’autobus è fuori discussione". Più chiaro di così.

"Ma dai, va...": Marianna Aprile provoca, al leghista Romeo saltano i nervi: Ddl Zan, lo studio diventa un ring | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.