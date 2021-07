Stasera Italia, botta e risposta tra Vittorio Sgarbi e Veronica Gentili: "Pezze al c***, diano il lavoro a un altro", "Non si dice"

10 luglio 2021 a

a

a

Botta e risposta tra Vittorio Sgarbi e Veronica Gentili. Succede a Stasera Italia, il programma di Rete Quattro. Tutta colpa di Rocco Casalino, o meglio della sua intervista. "Una cosa è certa, nonostante quello che ha detto “Casaletto”, Casalino, lui non tornerà mai più a Palazzo Chigi nè da solo nè con il povero Conte che è fuori gioco per sempre. Ma che con tanti disoccupati dobbiamo dare lavoro a Casalino al Senato e alla Camera? È la prova di come sono ridotti i Cinque stelle, hanno tante persone a guidare il lavoro lo danno a uno che fa il fenomeno dicendo cose senza senso”. Finita qui? Neanche per sogno. Ecco che a stretto giro arriva anche la stoccata: "Eh poverino fa tenerezza non è che dobbiamo occuparci delle persone che hanno bisogno di avere lavoro perché erano avuto Conte".

"Perché mi vuole alla Cultura a Roma". Sgarbi, indiscreto clamoroso su Papa Francesco

Il critico d'arte nonché deputato ne ha però anche per l'ex premier: "Non sarà Conte, sarà probabilmente la ministra Cartabia che ha dato prova di sé. Poi loro non potranno andarsene prima di 4 anni per il vitalizio".

"Non fu uno stupro, quel prete mi fa pena". Vittorio Sgarbi, le molestie subite in chiesa: "Ormai è morto, ma in tutti questi anni..."

Il presagio di Sgarbi è che il centrodestra vincerà sicuramente le elezioni e sarà in quel momento che si porrà il problema: "Adesso è un governo interlocutorio elettorale in cui Draghi nomina una figura come la Cartabia per lasciare i 5 Stelle di avere accesso al vitalizio. Poterlo avere dopo quattro anni sei mesi e un giorno, altrimenti vanno a casa con le pezze al c****o come Casalino". Una frase che non piace alla conduttrice che subito lo bacchetta a dovere: "Vittorio, il linguaggio… non si dice".

"Grillo dannato, il ruolo del figlio e del caso dello stupro". Vittorio Sgarbi a valanga: perché anche Conte è finito

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.