Otto e mezzo, Matteo Renzi travolge Travaglio: "Zitto lei maleducato". La situazione precipita

12 novembre 2021 a

Tutto il nervosismo di Matteo Renzi e Marco Travaglio riassunto in pochi secondi e un paio di battute decisamente sopra le righe. A Otto e mezzo su La7 Lilli Gruber imbastisce quello che si candida a essere il confronto più duro dell'annata 2021 dei talk politici. In studio il leader di Italia Viva, nel polverone per le inchieste sulla Fondazione Open. In collegamento il direttore che sul Fatto quotidiano ha pubblicato le chat dell'indagine e l'estratto conto dell'ex premier. I due nemici giurati si stuzzicano ripetutamente, con astio, fino ad arrivare a toni assai rudi.

"Non è colpa mia se l'hanno condannato, non l'ho condannato io. Travaglio è l'uomo della doppia morale, indica gli altri dicendo 'siete indagati', fa il gesto dei soldi, lui che i soldi alla mia famiglia ne ha dati fin troppi e continuerà a darli, ho l'impressione...". "Lei è indagato per averli prese, invece", lo interrompe Travaglio. "Zitto lei, maleducato! Non doveva tacere?", ribatte Renzi. "No io non devo tacere, non siamo nel regno di Bin Salman, qui i giornalisti parlano".

"Il giorno in cui Travaglio smetterà di dire bugie su di me, io smetterò di dire la verità su di lui - taglia corto ancora Renzi - e la verità è che lui nelle 94mila pagine dell'inchiesta si sta attaccando a una mail, quella di Rondolino, che per me è un giornalista stimato che scrive cose che io non condivido e che io non metto in atto".

