Nicola Porro massacra Giuseppe Conte: "Tragicomico, da ridere". Video-umiliazione per il grillino

Un video imbarazzante, per Giuseppe Conte. Un video che ritrae il leader del M5s alle prese con l'inglese. Il risultato? Tragicomico, grottesco, tanto che le immagini hanno preso a circolare tra le chat dei parlamentari, con tanto di sottotitoli che mettono in evidenza tutte le storture dell'ex premier alle prese con la lingua straniera. Un inglese assolutamente maccheronico, quello sfoggiato da Conte al The revolution of hope, un'iniziativa organizzata dal Nexus Instituut ad Amsterdam con presente anche il direttore de La Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro.

Le immagini, per inciso, risalgono a una settimana fa. E queste stesse immagini sono state rilanciate da Nicola Porro sul suo sito personale e anche su Twitter. Nel cinguettio con cui introduce il pezzo, il giornalista picchia durissimo contro "Giuseppi" Conte: "Spunta un video con la performance inglese del grillino Conte: da non perdere". Dunque il titolo: "Conte tragicomico, l'inglese è da ridere". Insomma, una bocciatura totale. E, ammettiamolo, meritatissima.

Il filmato - che trovate nell'articolo qui in calce - come detto in una sua versione è accompagnato da irridenti e irriverenti sottopancia, che "traducono" dall'inglese maccheronico e "pugliesizzato" le parole un po' masticate dal presunto avvocato del popolo. Dal "perssssssonszs" a un enigmatico "is sexy" riferito alla pandemia di Coronavirus, "from a poro..." all'impronunciabile "couscions, eeeeeeee, coscenzis, no?". Insomma, altro che "first reaction... choc", il video costato un diluvio di sfottò a Matteo Renzi. Già, Conte fa ben di peggio e vince la sfida al ribasso per distacco.

