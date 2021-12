Tagadà, Matteo Bassetti fuori controllo: "Guardi quanto mi frega di lei"; gestaccio al meloniano e caos

01 dicembre 2021 a

Nervi tesi a Tagadà a La7 sui vaccini ai bambini. Si confrontano da una parte Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia e dall'altra Matteo Bassetti, infettivologo del San Martino di Genova. Secondo il professore, il vaccino agli under 11 anni "è una opportunità" e il meloniano conferma: "Finora l'unica cosa che condivido fra quelle che ho sentito finora è questa. Ma se parlando di opportunità si inizia già a criminalizzare i genitori che avanzano dei dubbi e si considera fuori dal mondo un genitore che si preoccupa per la salute del proprio figlio e chiede delle informazioni in più e se si vedono virologi litigare in tv sul farlo o non farlo, allora si crea il disastro".

"Non parliamo la stessa lingua - lo interrompe bruscamente Bassetti, in collegamento con il talk condotto da Tiziana Panella -. Ma lei cos'ha sentito? Io voglio criminalizzare qualcuno? Lei se la canta e se la suona...". "Donzelli non ce l'ha con lei - tenta di placarlo la Panella -, anche perché Bassetti ha detto che dei vaccini ai bambini gli unici medici che devono parlare sono i pediatri".

"Vorrei tranquillizzare Bassetti - interviene ancora Donzelli -. La preoccupazione mia e di Fratelli d'Italia sono i bambini, non Bassetti. Di lei non ci frega niente, ci interessa il bene dei bambini". "Di lei a me frega ancora meno - replica l'infettivologo, visibilmente risentito -. A me guardi di lei frega zero, proprio. Zero, ha presente zero? Ecco, zero", mostrandogli pollice e indice uniti in un gesto inequivocabile. "E allora mi lasci parlare. Com'è generoso", taglia corto l'esponente di FdI, secondo cui "questi teatrini dei virologi non aiutano".

