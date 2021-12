Enrico Mentana censura i no vax, Antonello Piroso attacca: "Ma sei lo stesso che nel 2006...?"

03 dicembre 2021 a

Il "veto" di Enrico Mentana su no vax e complottisti in genere fa discutere molto dentro e fuori da La7. Il post del direttore del TgLa7, durissimo e senza ammissione di replica, suona un po' come un'accusa a chi, come Massimo Giletti o Myrta Merlino, pur criticamente danno ampio spazio sulla stessa rete alle posizioni "eretiche" di non vaccinati e anti Green pass. E Antonello Piroso, ex direttore dello stesso TgLa7, contesta polemicamente le parole di Mentana ricordandogli un precedente piuttosto imbarazzante.

"Mi onoro di non aver mai ospitato nel tg che dirigo nessun esponente dei no vax", scrive su Facebook Mentana. "A chi mi dice che così impongo una dittatura informativa o una censura alle opinioni scomode, rispondo che adotto la stessa linea rispetto ai negazionisti dell'Olocausto, ai cospirazionisti dell'11 settembre, ai terrapiattisti, a chi non crede allo sbarco sulla luna e a chiunque sostiene posizioni controfattuali, come sono quelle di chi associa i vaccini al 5G o alla sostituzione etnica, al Grande Reset, a Soros e Gates o scempiaggini varie".

"Per me mettere a confronto uno scienziato e uno stregone, sul Covid come su qualsiasi altra materia che riguardi la salute collettiva, non è informazione, come allestire un faccia a faccia tra chi lotta contro la mafia e chi dice che non esiste, tra chi è per la parità tra uomo e donna e chi è contro, tra chi vuole la democrazia e chi sostiene la dittatura".

Ma è sempre andata così? Secondo Piroso, non proprio: "Ma il Mentana del 'non dico no solo ai no vax ma faccio lo stesso con negazionisti dell'Olocausto e cospirazionisti dell'11 settembre' - scrive sui social rivolgendosi direttamente a Dagospia - è lo stesso che a Matrix (2006) ospitò Giulietto Chiesa e un tizio per cui l'11/9 l'avevano fatto o la Cia o i sionisti?".

