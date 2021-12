Non è l'Arena, Luca Telese contro il leader di IoApro: "Cos'ha lì sulla giacca? Mi fate schifo due volte"

09 dicembre 2021 a

"Perché ha quella patacchetta sul bavero?": Luca Telese ha posto questa domanda a Umberto Carriera, leader di IoApro, nel corso della puntata di Non è l'Arena su La7. Il movimento è nato ormai qualche mese fa e si compone di tutti quei ristoratori ed esercenti determinati a disubbidire alle misure anti-contagio dei vari dpcm. "State facendo un partito politico? Se state facendo questo circo per raccattare voti è penoso, mi fate schifo due volte", ha detto il giornalista, rivolgendosi sempre a Carriera.

"Siamo già un partito politico - ha risposto prontamente l'ospite di Massimo Giletti - che rappresenta centinaia di migliaia di cittadini. "Ma qui muoiono le persone e voi raccattate voti", ha controbattuto Telese. sottolineando questo aspetto piuttosto grave. "Ma cosa c'entra, noi non siamo no vax, lei è un folle", ha detto allora Carriera. Che poi, nel corso della puntata, se l'è presa pure col conduttore: "Lei mi ha invitato, se non sono gradito posso alzarmi e andare via".

Il battibecco col presentatore, poi, è andato avanti: "Giletti, lei mi invita in studio e poi non mi fa parlare, mi meraviglio di lei, non mi fa esprimere un concetto". "Lei non si meravigli di me, perché io la sto facendo parlare, vorrei che lei non leggesse ma parlasse con l'anima", ha replicato prontamente Giletti, visto che Carriera ha parlato sempre con lo sguardo rivolto verso il basso, probabilmente leggendo da un foglio che aveva davanti.

