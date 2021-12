DiMartedì, raptus-David Parenzo: "La democrazia tutela anche gli idioti", insulti all'avvocato e gelo da Floris

08 dicembre 2021 a

Ecco a DiMartedì tal Olga Milanese, avvocato promotore del referendum no-green pass. E da Giovanni Floris, nella puntata in onda su La7 martedì 7 dicembre, la Milanese si trova a confronto con David Parenzo, da sempre grande sostenitore sia del vaccino sia del certificato verde.

L'avvocatessa, interpellata sul nuovo super green pass, apre le danze con questa considerazione: "Il problema non è se il super green pass funziona. Il problema è i danni che provoca alla popolazione, innanzitutto alimenta l'odio sociale tra i cittadini. Provoca discriminazione tra i cittadini, un problema che non viene sufficientemente analizzato. Sono violate le norme fondamentali dell'ordinamento. Ci sono dei principi che attengono alla civiltà che sono stati calpestati da queste misure", la spara grossa.

Ed ecco dunque la reazione di David Parenzo, che la incalza: "Ha usato una parola orribile: discriminazione. Nel linguaggio giuridico ha un significato molto preciso, è quella che nel '38 lo stato fascista fece nei confronti degli ebrei. Qui siamo in uno stato democratico con degli organi di garanzia, e c'è una minoranza che ha deciso di porsi fuori. Sette milioni di persone che legittimamente hanno scelto di non vaccinarsi. Ma lo hanno scelto loro, quindi non c'è alcune discriminazione". "Tutti possono vaccinarsi", si inserisce Floris. E Parenzo: "E anche dire idiozie, la democrazia tutela anche gli idioti". Gelo in studio, evidente il riferimento all'avvocatessa no-pass.

