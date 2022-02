Non è l'arena, Massimo Giletti zittisce Alessia Morani: "Si spaccano le p***e il c***o tutti i giorni e voi..."

07 febbraio 2022 a

La rabbia dei ristoratori contro Alessia Morani, ex sottosegretari Pd allo Sviluppo economico. E la rabbia di Massimo Giletti contro la politica, infastidita dalle accuse ricevute. A Non è l'arena si parla ancora di Covid, chiusure, ristori e dintorni.

L'imprenditrice Roberta Pepi accusa politica e governi di non aver controllato a sufficienza chi ha speculato sull'emergenza sanitaria e lucrato, ad esempio, sulle commesse di mascherine. "State perdendo la realtà, avete visto le bollette del dicembre 2020 e del dicembre 2021? Qui stiamo a 700 euro e qui a 2.800 euro". "Conosco benissimo il problema", risponde la Morani, subito zittita dalla Pepi, bollette in mano: "No, non lo conosce il problema. Di punto in bianco il governo il 24 dicembre ci ha detto siete chiusi, e riaprire il 7 gennaio".

"Lei sta mettendo a confronto due periodi...". "Voi non riuscite a capire, eravamo a 0,28 euro al kilowatt e oggi siamo arrivati a 0,52". La Morani si mostra irritata e così interviene direttamente Giletti. "Se fa il monologo...", protesta l'onorevole dem, e Gileti risponde: "Scusi Morani, ogni tanto vi dovete beccare i monologhi anche della gente, io sono sempre abituato ai monologhi dei politici ma in questa trasmissione diamo spazio a chi caz***la manda avanti questo Paese, una volta ogni tanto, con coraggio e dignità spaccandosi le pal***e e il c***o tutti i giorni, scusate la volgarità. Io sto davanti a gente che sarà costretta a chiudere e non basta dargli 200 euro". "Io gli voglio dare una mano, e rivendico che grazie a Green pass e Super green pass queste attività oggi sono aperte. L'anno scorso eravate chiusi e avevate ragione a lamentarvi".

