Antonio Caprarica contro il russo Soloviev: "A Kaliningrad 64 testate nucleari contro Berlino"

15 aprile 2022 a

a

a

"I missili nucleari di Putin puntati su Berlino". Antonio Caprarica, ex inviato Rai a Mosca, affronta a muso duro il collega giornalista russo Vladimir Soloviev. A Dritto e rovescio, su Rete 4, va in onda un serratissimo faccia a faccia sulla guerra in Ucraina, con "la voce" di Vladimir Putin per la tv russa (già sanzionato con la confisca della sua mega-villa sul Lago di Como) che nega ogni addebito degli orrori bellici al Cremlino, da Bucha al missile sulla stazione ferroviaria di Kramatorsk.

"Sistemi missilistici". Putin si fermerà all'Ucraina? Cosa mandava in onda lo scorso anno | Guarda



Soloviev conferma la versione della guerra "preventiva" e "difensiva" di Mosca contro la minaccia atomica rappresentata da una Ucraina "testa di ponte" della Nato alle porte della Russia. E Caprarica sbotta: "I missili russi a Kaliningrad raggiungono Berlino in 45 secondi. Voi avete ufficialmente 64 testate nucleari puntate su Berlino e l'Occidente. Cosa facciamo? La Nato dovrebbe attaccare la Russia perché avete 64 testate nucleari puntate sulla Germania, molto più vicine di quelle che non esistono da Kharkiv a Mosca? Che non esistono! Come potete giustificare un'aggressione quando voi avete testate nucleari puntate sull'Europa? Nega che ci siano queste testate a Kaliningrad?".

"Semplicemente non lo so, me lo dice lei oggi", replica Soloviev. "Allora si informi!", incalza Caprarica. "Non penso che le convenga dire che io sono male informato, dico quello che io so". "Allora è bugiardo. Lei può scegliere tra queste due alternative: se lei nega che ci sono 64 testate nucleari a Kaliningrad o è bugiardo o è male informato". La discussione trascende: "Signor Caprarica, lei può dimostrarlo o le piace urlare? Se vuole offendermi, lo facciamo insieme. Altrimenti rispetti le regole del decoro. Berlino per noi non è una minaccia, perché Berlino non ha una minaccia nucleare...". "Lei continua a non rispondere, lei mena il can per l'aia. Ci sono o non ci sono le testate nucleari a Kaliningrad? Non è un problema di Berlino, quando lei viene a raccontarci la storiella dei missili inesistenti Nato a Kharkiv vicini a Mosca, deve per onestà ammettere che voi avete testate nucleari molto più vicine a una grande capitale europea che non viceversa".

"Bombardieri con armi nucleari". Russia, violato lo spazio aereo svedese: minaccia alla Nato? "Non è un incidente"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.