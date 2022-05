Vittorio Sgarbi e Mughini, rissa al Costanzo Show: "Mani addosso, chi è finito per terra"

03 maggio 2022 a

a

a



Nervi tesissimi tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sul palco del Maurizio Costanzo Show. Una anticipazione di TvBlog, ripresa poi anche da Dagospia, riferisce di una vera e propria rissa davanti alle telecamere, con i due arzilli opinionisti e tuttologhi arrivati addirittura al punto di mettersi le mani addosso, di fronte a Costanzo e a gli altri ospiti in teatro che li osservano con gli occhi sbarrati.

"Allora ci avrebbe pensato Dio". Vaccino e soldi, Vittorio Sgarbi fa calare il gelo: dove si spinge

Come riporta TvBlog, lo scontro fisico è avvenuto durante le registrazioni dello show, martedì pomeriggio. La puntata andrà invece in onda mercoledì sera, ma al momento non è dato sapere se la scena verrà trasmessa o censurata. A far scatenare la tensione è il dibattito sulla guerra in Ucraina e la situazione in Russia. Ad avere la peggio sarebbe stato Sgarbi, finito per terra. Nelle immagini mostrate in esclusiva da Dagospia, si vede Mughini avventarsi con fare minaccioso su Sgarbi, che reagisce tra lo spaventato e il sorpreso tendendo le mani in avanti. Quindi il contatto, roba da saloon.

"Nazisti? No, eroi massacrati come cani e Travaglio li deride". Mughini, onore al Battaglione Azov

Tra i due galletti della parola non è la prima volta che il dibattito finisce in mazzate. Mitologico il precedente del maggio 2019, quando a Stasera Italia su Rete 4 i due presero a darsi calci e spintoni sotto lo sguardo sornione di Maria Giovanna Maglie. Ovviamente, il tutto condito da insulti di ogni tipo, da "Pezzo di m***" a "Ti prendo a pedate in c***". Evidentemente, per finire il regolamento di conti, serviva il secondo round.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.