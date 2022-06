Giorgia Meloni durissima contro Enrico Letta: "Non vincete mai, avete stremato gli italiani"

06 giugno 2022 a

Botta e risposta a distanza tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Ad aprire lo scontro, il segretario del Partito democratico che senza smentirsi ha affermato: "Se non vinciamo noi, c'è la Meloni a Palazzo Chigi e noi non faremo la protezione civile, ci si tiene la destra per cinque anni". Ecco allora che la leader di Fratelli d'Italia lo ha sistemato con un sintetico post su Facebook: "In questi anni, senza mai aver vinto un’elezione politica, avete stremato gli italiani con le vostre politiche sbagliate e dannose. Se per voi questa è stata una 'Protezione civile' vuol dire che vivete davvero su un altro pianeta…".

Ma Letta è in buona compagnia. Come ricordato qualche giorno fa dalla Meloni, anche la banca d'affari Goldman Sachs le prova tutte pur di togliere la parola agli italiani. Questa - tuonava - "si affannava a lanciare l'allarme sulle prossime elezioni politiche in Italia, dicendo che se dovesse vincere il centrodestra potrebbero esserci problemi di stabilità sul debito pubblico. Il problema degli illuminati banchieri newyorkesi è che, dati alla mano, questa narrazione fa acqua da tutte le parti".

La riprova? Chi ha "sconquassato i conti pubblici dal 2011 ad oggi". Ossia "tutti i governi tecnici (perennemente sostenuti dalla sinistra che perde le elezioni), o nati da inciuci di Palazzo". Da qui la conclusione: "La realtà dei fatti è soltanto una: la finanza speculativa ha paura che un governo forte, voluto dagli italiani per difendere esclusivamente i loro interessi, ponga fine al saccheggio".

