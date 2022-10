L'Aria Che Tira, Tosi zittisce la Appendino: "Mi spaventa", gelo in tv

07 ottobre 2022 a

È scontro a Tagadà. Nella puntata in onda venerdì 7 ottobre su La7 Flavio Tosi non si è risparmiato sul reddito di cittadinanza, definendolo "uno strumento sbagliato". L'ex sindaco di Verona in quota Forza Italia sostiene che quei soldi vengono spesso dati a "chi rifiuta di lavorare e questo crea delle distorsioni". Parole che non piacciono a Chiara Appendino. L'ex prima cittadina di Torino, oggi deputata del Movimento 5 Stelle, scuote la testa.

Poi attacca: "Mi spaventa che una persona neo eletta non sappia i numeri, perché o mettiamo in discussione l'Inps o partiamo dai dati reali". Per la grillina due percettori su tre sono inabili al lavoro e questo significa "mettere per strada e mandare in povertà assoluta disabili, pensionati e coloro che hanno pensioni basse". Insomma, la Appendino ribadisce che il reddito ha salvato "un milione di persone dalla povertà".

E la situazione secondo la pentastellata andrà peggiorando sempre più. Ma la Appendino ha anche la soluzione - come se fosse una sua trovata - per coloro che usufruiscono del reddito senza averne il diritto: "Vanno sanzionati, a loro va tolto", prosegue per poi attaccare tutti quelli che definiscono il cavallo di battaglia del Movimento "un voto di scambio". Niente di più falso, per la deputata che conclude: "In questo Paese esistono strumenti di protezione sociale, non sono voti di scambio". Peccato però che solo pochi giorni fa a Trieste sono state scoperte e sanzionate 141 persone, che grazie a false autocertificazioni avevano richiesto all'Inps e percepito indebitamente diverse quote mensili.