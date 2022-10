Boschi e De Micheli, rissa e gelo a Porta a porta

15 ottobre 2022 a

Maria Elena Boschi e Paola De Micheli, ospiti di Bruno Vespa a Porta a Porta, su Rai Uno, si sono scontrate duramente durante l'ultima puntata sull'agenda politica di questi giorni, durante i quali il nuovo Parlamento ha eletto i presidenti delle due Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Il problema è che la sinistra non riesce nemmeno a mettersi d'accordo su come fare opposizione.

"Visto quello che è successo al Senato, se vogliamo fare un accordo su un nome unico delle opposizioni per il voto della presidenza della Camera, noi ci siamo, ma allora facciamolo anche sulle vicepresidenze", sottolinea la Boschi, ma anche oggi l'opposizione è andata al voto con tre nomi diversi. Nono solo. La deputata di Italia viva, riporta il Giornale, sapeva benissimo che con il Pd non ci sarebbe stata sponda, visto il partito di Letta è nel caos: "Il dibattito vero che dovrà fare il Partito democratico: vuole diventare una sorta di Mélenchon italiano oppure vuole tornare sulla strada del riformismo?".

Ma la Boschi affonda: "Hai fatto il sottosegretario di quel governo, non mi pare tu abbia mai avuto problemi quando eri in quel governo. In quel governo però non ti sei mai dimessa, hai approvato e votato...". La De Micheli prova a ribattere: "Io facevo la minoranza nel mio partito sempre con onestà e con correttezza". "Trovo poco elegante che chi è stato al governo e ha avuto dei ruoli di responsabilità in quelle riforme, che non solo le ha votate ma le ha portate avanti, oggi dica: 'Ah no però quelle riforme...'. Ti potevi dimettere e rinunciare al ruolo di governo se non condividevi quell'agenda", conclude la Boschi. "Chi nei ruoli di governo ha fatto una carriera politica e oggi non difende quello che ha fatto in parlamento o era in malafede allora o è troppo furbo adesso".