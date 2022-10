Tagadà, rissa Marcato-De Magistris: "Smettetela di piangere. Voi del Sud..."

28 ottobre 2022 a

a

a

Uno scontro furibondo, senza esclusione di colpi, Nord contro Sud. Il tutto a Tagadà, il programma condotto da Tiziana Panella su La7. E lo scontro è quello tra Roberto Marcato, leghista e assessore regionale allo Sviluppo economico del Veneto, e Luigi De Magistris, ex sindaco di Napoli e promotore della lista Unione popolare per le ultime elezioni politiche, quelle dello scorso 25 settembre.

La Panella chiede a Marcato un commento sull'autonomia, cavallo di battaglia leghista, soprattutto di Luca Zaia e della Lega Veneta. E Marcato va dritto al punto. "L'autonomia? Ci giochiamo tutto: o la facciamo o per quanto ci riguarda possiamo tornare a casa domani mattina da questo governo".

Ma a quel punto De Magistris replica a muso duro: "Bene. Su questo si rischia uno scontro democratico molto forte e molto serio nel nostro Paese. Io sono per le autonomie, ma quelle vere: dare potere ai sindaci, ai territori. Non mi piace l'idea che più ricco deve avere ancora di più e chi è più povero ancora di meno".

Parole che Marcato respinge al mittente con veemenza: "Ma dove sta scritta questa roba? Vi siete mai chiesti perché non avete lo stesso Pil che abbiamo noi? Nel primo dopoguerra eravamo tutti messi nella stessa drammatica situazione. Noi abbiamo più veneti nel mondo che dentro il veneto, perché sono emigrati tutti. Fatevi un esame di coscienza. Cosa abbiamo noi più di voi? Petrolio, oro, idrogeno?", picchia durissimo.

"Tetto ai contanti? È un'arma". Scivolone-Gelmini, cosa spunta dal passato | Guarda

E De Magistris: "Vi consiglio di avere più rispetto nei confronti del popolo meridionale. A differnza sua sono per le autonomie, ma quella dei sindaci. Ma non dica che il Sud è meno capace del Nord, senza il Sud il Nord non ci sarebbe stata". "Sempre piangere, sempre piangere. Piangete sempre", conclude un Marcato scatenato.