Qatargate, Tommaso Cerno travolge il piddino: "Non me ne frega niente, finiscila!"

Volano stracci a sinistra. A L'Aria Che Tira Brando Benifei e Tommaso Cerno non se le mandano a dire sul Qatargate, lo scandalo che ha visto l'ex eurodeputato di Articolo Uno Antonio Panzeri arrestato con l'accusa di corruzione. Il primo, capodelegazione del Pd in Europa, accusa la destra di aver bloccato le norme a contrasto della corruzione. Parole che non piacciono all'ex senatore dem: "In Italia stiamo ancora discutendo di che partito è Panzeri, in Grecia hanno già sequestrato tutto precauzionalmente. Va bene il garantismo ma questo è palese". E a Benifei che difende il suo gruppo, Cerno non si trattiene: "Non mi frega nulla del tuo gruppo, so che non è indagato. Finiscila con questa difesa a oltranza dicendo sempre le stesse cose!".

Ma il dem continua a interrompere scatenando l'interlocutore: "Finiscila! Stavo parlando io, se vuoi concludere il mio discorso concludilo. Poi però io concludo il tuo", "Voglio dire con chiarezza che noi ora dobbiamo fare pulizia", controbatte ancora una volta. Cerno parla poi di "profondo senso di compassione. Panzeri non è nel Pd grazie a Renzi perché andò in Articolo 1 ma la sua storia è dentro quella della sinistra".

Da qui la frecciata ai dem: "Vorrei sentire un'invocazione di chiarezza e trasparenza nella sinistra che inciampa su giganteschi massi di cronaca che finiscono sempre per abbattere i simboli di determinati eroismi e battaglie morali che la sinistra si intesta contro il mondo. Qui non stiamo parlando di un assessore che ha rubato soldi facendo degli appalti". Molto peggio, "stiamo immaginando che si stia inventando un sistema che, a pagamento, anziché fare il suo lavoro cercava di convincere il Parlamento europeo, la stampa e l'opinione pubblica del rispetto dei diritti umani".