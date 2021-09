Adriana Volpe al Grande Fratello Vip, la bomba dell'ex marito Roberto Parli: "Vergogna, alla figlia che piange chi ci pensa?"

Francesco Fredella 13 settembre 2021 a

Ancora una volta tiene banco la storia d'amore (finita) tra Adriana Volpe e il suo ex marito Roberto. Andiamo per gradi. Ora la Volpe, che ha trascorso un anno a Tv8, torna a Mediaset e diventa opinionista del Grande Fratello Vip (che inizierà stasera). La Volpe pubblica una foto con Alfonso Signorini, si tratta di un fotomontaggio in una pista da velocisti seduti sui loro rispettivi sgabelli. Tra i commenti social spunta quello di Roberto Parli, che sembra abbastanza arrabbiato.

“Come imprenditore non avrei mai fatto soffrire così una bambina di 9 anni” e ancora “Siete una vergogna, ma alla figlia che continua a stare male e piangere nessuno pensa? Nemmeno quelli del GF? C’è chi pensa solo ai diritti delle donne, ma i figli dove vengono messi?”: spuntano questi commenti dall’account di Roberto Parli (ma non si sa se sia stato effettivamente lui a scriverle o meno).

Roberto Parli, stando alle ultime notizie, aveva detto addio ad Instagram. E se avessero hackerato il profilo di Roberto Parli? La Volpe, intanto, ha cancellato il post senza lasciarne traccia. Sembra un giallo, una storia archiviata che potrebbe tornare a galla da stasera quando nella casa del Gf vip entreranno 24 vipponi e la Volpe sarà, insieme alla Bruganelli, opinionista del reality condotto da Alfonso Signorini.

