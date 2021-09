Gf Vip, Francesca Cipriani sull'altalena con gonna e vestito scollatissimo? Bollino rosso, inquadratura da censura: su Canale 5 così

14 settembre 2021 a

a

a

Colpo basso di Alfonso Signorini a Francesca Cipriani nella sera dell'ingresso di quest'ultima nella casa del Gf Vip. Già, il conduttore e gli autori del reality di Canale 5 hanno scelto di tirare un bello scherzo alla bombastica bionda.

Già, perché la Cipriani prima di varcare la celebre porta rossa, quella che segna l'ingresso nello studio di Cinecittà, è stata costretta a stare sospesa su un'altalena per gran parte della prima puntata. Il tutto con un vestito dalla generosissima scollatura: alcune inquadrature, come potete vedere in questo articolo, sono davvero proibite...

Gf Vip, la Cipriani sull'altalenta: clicca qui per vedere il video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.