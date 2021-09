Gf Vip, l'ex di Belen si vanta delle sue donne? Umiliato da Sonia Bruganelli, bastano tre parole

14 settembre 2021 a

Gianmaria Antinolfi ha già dato da parlare. Il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, ha già scatenato telespettatori e opinioniste comprese. L'imprenditore vanta una lunga lista di ex fidanzate famose che non ha risparmiato durante la primissima puntata andata in onda lunedì 13 settembre infastidendo Sonia Buganelli e Adriana Volpe.

In occasione della sua presentazione Antinolfi ha ammesso: "Da buon italiano e napoletano mi piacciono molto le donne e ho la fortuna di piacere. Ad esempio, Belen… di lei potrei parlare solo in modo meraviglioso. Ho un bellissimo ricordo, ma non dico altro. Sono stato fortunato". E ancora, l'imprenditore ha citato Dayane Mello, anche lei ex concorrente della trasmissione. Così come Soleil Sorge con cui ha avuto una breve frequentazione.

Insomma, più che parlare di sé Antinolfi ha parlato delle sue ex. Un atteggiamento che non è passato inosservato. E così è stata per prima la moglie di Paolo Bonolis ad andarci giù pesante: "Ehm, non lo so. Esteticamente non è il mio genere, perché è molto giovane, non è molto famoso". Una frecciata al vetriolo a cui ha fatto eco la Volpe. L'opinionista non ha negato che Gianmaria è un bel ragazzo. Però, ha aggiunto di non amare chi fa le liste delle fidanzate. Questo non le è piaciuto e lo fa notare, presumendo che nel reality sia alla ricerca di identità. Sempre se non viene spedito prima in nomination.

