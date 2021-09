Morgan insulta Manuel Agnelli e Fedez: "Senza pa***". Massacrato: "Prima di aprire quella bocca..."

15 settembre 2021 a

La nuova edizione di X Factor (anzi, il nuovo corso senza Alessandro Cattelan ma con Ludovico Tersigni alla conduzione) non è ancora cominicato ma volano già gli insulti. In attesa del debutto attesissimo di giovedì 16 settembre alle 21.15 su Sky Uno, a scaldare l'atmosfera del talent musicale prodotto da Freemantle ci pensa l'ex giudice Morgan, uno sempre talmente diretto da sforare nella brutalità.

Il fondatore dei Bluvertigo, al secolo Marco Castoldi, al magazine Rolling Stone ha detto che da quando non c'è più lui in squadra, X Factor è letteralmente "imploso". Tra i giudici che si sono susseguiti dietro al bancone dopo di lui (tra i tanti, Manuel Agnelli, Fedez, Sfera Ebbasta, Levante o Hell Raton solo per restare in ambito strettamente musicale) "non c’è nessuno che abbia avuto le p***e di assumersi delle responsabilità di scelte vere, musicalmente parlando. Da quando me ne sono andato, sette edizioni fa, la sola novità sono stati i Maneskin".

Ai giornalisti che gli chiedono conto di questo giudizio, per la verità piuttosto impietoso, risponde proprio Agnelli. Alla presentazione per la stampa, il leader degli Afterhours va giù piatto sul collega: "Morgan dovrebbe informarsi prima di aprire bocca. Per quanto mi riguarda, nessuno mi ha mai imposto delle scelte, nessuno mi ha mai detto cosa fare o cosa dire, i pezzi li scelgo io e non sono mai scelte fatte per la televisione". A questo punto attendiamo un duello a singolar tenzone, asta del microfono in mano, su un campo neutro: il palco dell'Ariston, per un futuro Festival di Sanremo.





