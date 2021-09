Gf Vip, alta tensione tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe? "Fai meno la snob", spunta un video esplosivo

15 settembre 2021 a

Dopo la puntata d'esordio il Grande Fratello Vip fa già discutere. Questa volta ad attirare le critiche dei telespettatori è Sonia Bruganelli, opinionista a fianco di Adriana Volpe nel programma di Canale 5. Le due, in studio con Alfonso Signorini, non sempre la pensano allo stesso modo. Non solo, alcuni fan hanno notato una certa freddezza tra le due, al punto che qualcuno ha pensato non scorra buon sangue.

Una mezza verità è arrivata dalla moglie di Paolo Bonolis, che ha risposto ai commenti dei fan con un post sibillino proprio sul suo rapporto con la collega. Nel filmato, condiviso su Instagram, un frammento della puntata in cui le due ridono durante l'esibizione di Raffaella Fico. "Effettivamente - risponde la Bruganelli - abbiamo due visioni di ciò che accade nel programma completamente diverse".

Eppure i telespettatori non credono a questa versione e commentano: "Forse sarebbe più gradita una certa complicità tra voi due... Così è tutto troppo freddino". E ancora: "Che brutto esempio state dando ignorandovi". Alcuni poi ci vanno giù più pesanti: "Cerca di essere meno snob". Immediato poi il commento della Volpe che ha voluto smorzare i toni con tante faccine sorridenti. Sarà vero?

