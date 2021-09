Gf Vip, il diktat di Sonia Bruganelli: "Non mettetemi accanto a lei". Un grosso "problema" con Adriana Volpe

Francesco Fredella 08 settembre 2021 a

Si parla da giorni di un litigio, che sarebbe avvenuto dietro le quite, tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe (entrambe nuove opinioniste del Gf Vip, condotto da Alfonso Signorini). Cosa accadrà su Canale 5 da lunedì 13 settembre? Tenetevi pronti. Ma l’indiscrezione legata ad un litigio tra le due donne, durante il photocall, continua a far discutere.

Sul sito di Davide Maggio si leggeva: “Ci sarebbero motivi epidermici ma anche la volontà della signora Bruganelli di evitare ogni confronto – fisico soprattutto – con the body Adriana Volpe. Il problema principale è la lunghezza delle gambe della collega. E così qualcuno ai piani alti ha già scommesso sulla durata della convivenza tra Anastasia e Genoveffa”.

Ora ci pensa la Bruganelli a mettere le cose in chiaro su Chi. La moglie di Paolo Bonolis fa sapere che i telespettatori non la sentiranno mai dire chi è il concorrente preferito. La Bruganelli non fa riferimento ad nessuna presunta lite sul set del servizio fotografico. Unico accenno: “Si è presentata con uno spacco pazzesco e ho detto ‘non mi mettete accanto a lei’, ma era un complimento”. Ma a quanto pare la Bruganelli si riferiva soltanto a quello che è accaduto quel giorno. Nessun litigio. Sarà vero? Potrebbe accadere di tutto negli studi di Cinecittà. I colpi di scena sono dietro l’angolo.

