Gf Vip, "ha messo in palio la sua verginità": la soffiata di Sonia Bruganelli sul passato della concorrente

Farà parecchio discutere Raffaella Fico al Grande Fratello Vip, il programma in onda su Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. A dirlo è Sonia Bruganelli. La showgirl, alla sua seconda esperienza dentro la Casa, ha già puntato il dito contro l'ex Mario Balotelli innescando così una polemica. "Beh sicuramente questa storia ha giovato a lei - ha commentato la moglie di Paolo Bonolis, opinionista della trasmissione -. Raffaella è una bellissima donna conosciuta perché è entrata al Grande Fratello, perché ha messo in palio la sua verginità e poi perché è diventata mamma casualmente di una persona conosciuta come Mario Balotelli".

Secondo la Bruganelli infatti "la ragazza ha voluto lanciare una bomba atomica, forse ha voluto farsi notare, forse ha voluto creare una notizia intorno a se, non è mai bello portare in piazza i propri problemi personali, ma al Gf questo si deve fare, quindi ci sta".

Insomma, la Bruganelli sembra fare il tifo proprio per la Fico, che a suo dire non è entrata nella casa tanto per fare: "Mi aspetto molte cose da lei, perché ha pelo sullo stomaco". Certo è che il Gf Vip non ha fatto in tempo a iniziare che già la Fico ha fatto discutere.

