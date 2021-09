Tale e Quale Show, frecciata di Fedez alla Rai: "Mi vuole bene", ecco come lo hanno rappresentato

18 settembre 2021 a

A Tale e Quale Show, programma in onda su Rai 1 condotto da Carlo Conti, anche Fedez. O meglio, l'imitazione del rapper lombardo. I Gemelli Di Guidonia, tra i nuovi concorrenti della trasmissione, hanno infatti imitato il marito di Chiara Ferragni insieme a Orietta Berti e Achille Lauro nell'ultimo brano "Mille". Ad assistere da casa alla performance lo stesso Fedez che sembra essersi alquanto divertito: "Comunque - ha commentato sui social - grazie per non avermi fatto i capelli bianchi. Io lo so che in fondo la Rai mi vuole bene".

Una frecciata in riferimento al botta e risposta tra il cantante e i vertici di Viale Mazzini durante il Concertone del Primo Maggio. Quando Fedez aveva accusato la Rai di volerlo censurare e poi si era lasciato andare a giudizi personali senza contraddittorio contro la Lega sul ddl Zan. Proprio per questo l’azienda ha deciso di portare il rapper in tribunale per aver diffuso illegalmente l’audio della telefonata sulla presunta censura e per diffamazione aggravata verso la società e una sua dipendente.

Una querelle che lo ha costretto a non partecipare ai Seat Music Awards dove il suo brano estivo è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione. A ritirare i premi al suo posto i colleghi e amici Orietta Berti e Achille Lauro.

