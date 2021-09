Gf Vip, Manila Nazzaro in lacrime: "Un'arma a doppio taglio", la verità sul suo corpo

Francesco Fredella 18 settembre 2021 a

Arriva pure Giucas Casella al Gf vip, ma il fuoriprogramma è dietro l’angolo. Signorini lo fa attendere per un bel po’ in auto. E lui sbotta così: “Sono qui da tre ore come un min*hione”. Signorini ride e dice: “Tra poco ti faccio uscire da lì e entrare nella Casa”. E Giucas: “Ma ti incontro prima? Signorini lo fa entrare nella casa, ma Giucas cerca di ipnotizzare il Gf vip. “Guardami, guardami. Lo show inizia. Giucas incontra di nuovo la Cipriani (insieme erano stati all’Isola dei famosi). In totale entrano 8 nuovi vipponi.

Capitolo incontro Antinolfi- Soleil. I due ec finalmente al confronto. Lui è cotto, lei forse meno. Soleil durante i giorni scorsi rinfaccia a Gianmaria di aver raccontato a mezza Milano della loro storia. “Sei andato in giro a dire che io ero la tua fidanzata, è stato umiliante. Mi sono sentita oppressa", dice Soleil. Per Antinolfi è un colpo durissimo e replica: "L'amore non passa, vederla nella casa mi ha fatto effetto, il nostro è stato un rapporto intenso".

Ma nella casa entra anche l’ex tronista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, che incassa il colpo di Delia Duran- moglie di Alex Belli. Ma quello che riflettere sono le lacrime di Katia Ricciarelli, che dice: "Sono sola. Per la mia carriera ho rinunciato a tante cose. Mi manca una famiglia". Lacrime e commozione, ancora una volta. Nei suoi confronti, che si è resa protagonista di una frase omofoba, Signirini dice di non voler usare il politically correct, insomma un vero dietrofront. “Quest’anno Grande Fratello ha pensato di adottare un atteggiamento meno bacchettone, ci siamo stancati”, racconta il conduttore. Più tolleranza, meno squalifiche.

Intanto, dopo l’emozionante storia di Manuel Bortuzzo - che incontra suo padre Franco - tutti i vipponi (compreso Signorini)- scoppiano a piangere. Le principesse Selassié mostrano tutta la loro umanità e conquistano il pubblico. E proprio Manuel, che ora è sigle dopo la storia con Martina, inizia ad avere una certa complicità con Lucrezia (una delle tre principesse). “Non sapevo che si iniziasse così a flirtare", scherza la Ricciarelli.

Tante emozioni. Anche Manila Nazzaro piange durante la diretta confidandosi con la Ricciarelli. “La mia fisicità è sempre stata un’arma a doppio taglio", dice. “Quando hai un’anima speciale che ti guarda con quegli occhi diventa quasi un regalo perché a volte liberarsi di alcuni dolori, pensieri o preoccupazioni in maniera così semplice come l’ho fatto con Katia è davvero un dono”. Puntata davvero ricca di colpi di scena. I nominati di questa settimana sono: Francesca Cipriani e Tommaso Eletti. Non ci sarà l’eliminazione nella puntata di lunedì, chi prende meno voti sarà a rischio eliminazione.

