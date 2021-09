Tu si que vales, "fa se*** volante": attaccata al palo... scena da censura su canale 5

19 settembre 2021 a

Buona partenza per Tu si que vales, il programma andato in onda sabato in prima serata su Canale 5. Tra tutte le esibizioni fatte davanti ai giudici, Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammuccari, una in particolare ha attirato l'attenzione del pubblico. Si tratta di quella del Duo Rokashkovs; la coppia, moglie e marito provenienti dall'est Europa, si è esibita in un tango aereo apparso subito parecchio hot.

Facile intuire la difficoltà e l'originalità della loro esibizione, che si è sviluppata sopra e attorno a una struttura quadrata per il volteggio. La performance mozzafiato è durata circa tre minuti: il duo ha ballato un tango passionale con elementi di danza artistica e acrobatica. Alla fine la ballerina è rimasta addirittura in intimo per un finale ad alto tasso erotico. Al termine del particolare tango, il pubblico si è alzato in piedi per applaudire alla bravura del duo. Uguale Rudy Zerbi, che non è riuscito a trattenersi.

"Questo era un vero e proprio rapporto sessuale volante", ha detto il giudice all'orecchio di Maria De Filippi, mentre Scotti stava commentando la prestazione della coppia. "C'era proprio sesso. C'era sopra, di sotto, di sopra, davanti. C'era tutto. E pure gratuito", ha proseguito Zerbi senza tenere conto del microfono aperto. Immediato il commento ironico di Scotti: "Tu vedi sesso aereo ovunque. Io li sento i cigolii nella sua camera...". "Non sai cosa mi ha detto all'orecchio durante tutta l'esibizione", è intervenuta infine la De Filippi.

