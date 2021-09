Gf Vip, "gli ha messo il cu*** in faccia": Goria fuori controllo? Ribaltone, accusa-choc ad Ainett: gesto proibito

20 settembre 2021 a

Le polemiche su Amedeo Goria al Grande Fratello Vip sono infondate. Almeno per la compagna del giornalista, Vera Miales. La modella infatti prende le difese di Goria dopo alcuni atteggiamenti troppo spinti. Tra questi la decisione del giornalista di togliersi le mutande mentre era a letto con la coinquilina Ainett Stephens. Un gesto che ha scatenato i telespettatori del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Eppure anche di fronte a tutto questo per la Miales la colpa è della Stephens: "Lei si dovrebbe vergognare – ha tuonato - perché sta usando una persona di 67 anni pur di restare in gioco".

La modella aveva anche ammesso che "se mi inc** devono blindare la casa perché io sfondo il muro per entrare là dentro. Sto passando per quella cornuta e felice. Ma non sono così, non sono la bella addormentata. Ainett Stephens si deve vergognare perché sta usando una persona di 67 anni, pur di restare in gioco. Inoltre, la casa è di tutti, se Amedeo vuole allenarsi in mutande come fa Samy Youssef può farlo. Lo stanno discriminando perché ha una certa età ed è diversamente bello, mettiamola così", aveva detto a Fanpage.

La Miales ha difeso il fidanzato anche per la storia degli slip:"Lui, in realtà, si è cambiato mentre Ainett era girata dall’altra parte. Di certo ha sbagliato, penso che lì dentro ci si dimentichi di avere le telecamere puntate addosso. Avrebbe dovuto alzarsi e andare in bagno…ma partiamo sempre dal presupposto che è un uomo di 67 anni. Anziché spostarsi avrà pensato: 'Faccio veloce, magari non mi vedono'.La gente ormai lo vede come un pervertito, ma lui non l’ha fatto con lo scopo di farsi toccare o vedere. È stato ingenuo, non ci ha pensato. Fa anche tanti gesti carini per tutti, ma nessuno ci fa caso". Insomma, Vera non perdona Ainet: "Ha provocato Amedeo chiedendogli di farle un massaggio, dicendo di volere da lui l'esclusiva, mettendogli il cu** in faccia, con sorrisi, sguardi e parole. Lui ci casca perché pensa di piacerle. Non voglio difenderlo perché io sono inca*** con entrambi, ma lei ha capito come funziona il gioco e cerca un modo per durare il più possibile".

