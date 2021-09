Uomini e Donne, "alla tua età meglio...": seno rifatto, Gemma Galgani ridicolizzata in studio. Battuta da brividi

20 settembre 2021 a

Uomini e Donne ha riaperto i suoi studi: sono ricominciate le esterne, i balli distanziati ma anche le frecciatine tra i protagonisti del dating show. Nelle ultime ore, in particolare, ha fatto discutere il post della dama Isabella Ricci, che ha scritto: "Io ho 62 anni ed ho imparato che, a una certa età, è meglio togliere che mettere…la parola d’ordine è: semplicità! Sarete molto più belle”. In molti ci hanno visto un velato riferimento a Gemma Galgani, che di recente ha fatto sapere di essersi sottoposta a un intervento per modificare il seno, cosa che ha scatenato l’ilarità della rivale Tina e lo stupore di tutti i telespettatori.

La Ricci, nel frattempo, è sempre più apprezzata dal pubblico di Uomini e Donne. Molti la considerano un modello nuovo di bellezza femminile non giovane, sia per quanto riguarda l’estetica che per quanto riguarda la comunicazione. A cercare di smontarne l’immagine, durante le prime puntate della nuova stagione del programma, è stato il cavaliere campano Biagio, il quale ha affermato di aver avuto con la dama un’intimità maggiore di quella raccontata.

Biagio ha raccontato anche di essere rimasto deluso da alcune parole rivoltegli da Isabella. Dal casto suo, la dama ha smentito le parole del cavaliere e si è sottratta al gioco delle accuse, spiegando di non voler dare adito a polemiche sterili.

