Gf Vip, lo sfogo di Davide Silvestri: "Devo fingere di avere una storia triste?", l'accusa e un grosso caso

Alfonso Signorini 21 settembre 2021 a

a

a

Davide Silvestri piange. Momento difficilissimo al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 che gli ha dato la possibilità di ritornare in televisione dopo L'Isola dei famosi e dopo anni di assenza dal piccolo schermo. Davide è stato nominato dai vipponi della casa ed è piombato nel panico.

"Fa schifo. Non solo cacciato, deve essere curato": Tommaso Zorzi estremo contro Amedeo Goria

Nella casa del Gf Vip c'è chi si scaglia contro di lui: Andrea Casalino, ad esempio sostiene che dietro il suo carattere dolce potrebbe nascondersi un concorrente spietato. Davide dice ad Alfonso Signorini di esserci "rimasto di mer***" per la votazione ricevuta. Ora si scontrerà al televoto eliminatorio con Tommaso Eletti.

"Che sfigato che sono", dice a Katia Ricciarelli e a Miriana Trevisan. "È una cosa strana. Volevano forse solo essere ascoltati e essere al centro. Pensavano che tu non fossi in grado di ascoltarli, invece il tuo ascolto è donare allegria", dice Miriana. Poi arriva un'altra esternazione di Silvestri. “Perché devo andare a raccontare la mia storia, che non ce l’ho... Io non ho una storia triste. Non ce l’ho la storia triste. Io sono venuto qua per gioco. Perché devo far finta che c’ho una storia triste?", si interroga.

"Stavo per ammazzarmi. In quella stanza...". Nicola Pisu, il dramma della cocaina: come era ridotto, choc al Gf Vip

Davide Silvestri potrebbe crollare da un momento all'altro. E, a questo punto, accadrebbe di tutto e di più: l'attore potrebbe aprire il cassetto dei ricordi raccontando per filo e per segno il suo passato. Che non dovrebbe nascondere "storie tristi" (come lui stesso ammette).

Katia Ricciarelli picchia duro contro Jo Squillo: "Sai cosa mangiamo?", bistecche in faccia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.