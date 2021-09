Ballando con le stelle, "brusche divergenze". Morgan scarica Milly Carlucci prima di iniziare? Rumors clamorosi

22 settembre 2021 a

Negli ultimi anni lo schema-Morgan in televisione è piuttosto chiaro: va in un programma, litiga con chiunque e poi se ne va insultando chi lo aveva chiamato. Stavolta, però, il noto cantautore potrebbe aver accelerato i tempi: stando alle ultime indiscrezioni, riportate da Chi Magazine, la sua presenza a Ballando con le stelle sarebbe a “forte rischio”. Insomma, addio al programma di Milly Carlucci in onda su Rai 1 ancor prima che questo inizio? Forse sì, possibile...

Eppure la sua partecipazione è praticamente ufficiale: Morgan è stato uno dei primi nomi a essere annunciato come concorrente della nuova edizione dello show storico in onda su Rai 1 e condotto da Milly Carlucci. Quando però c’è Marco Castoldi di mezzo non si può mai star tranquilli: pare infatti che le parti non abbiano ancora trovato un accordo definitivo sul contratto che sia soddisfacente per tutti. “Ci sono brusche divergenze sulla presenza e sul contratto di Morgan come concorrente di Ballando con le stelle”, si legge su Chi Magazine.

Secondo cui la partecipazione di Morgan non è più tanto sicura: si parla apertamente di frizioni sul contratto. Già confermati invece in qualità di concorrenti i vari Al Bano, Arisa, Memo Remigi. Ufficiosa la partecipazione di Andrea Iannone, Fabio Galante, Mietta, Valeria Fabrizi, Sabrina Salerno, Valerio Rossi Albertini, Alvise Rigo, Federico Fashion Styl e Bianca Gascoigne.

