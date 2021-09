Gf Vip, "mani al collo": il dramma di Francesca Cipriani, chi è il mostro che la fa scoppiare in lacrime

24 settembre 2021 a

Primi problemi per Francesca Cipriani, una delle protagoniste di questo esordio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il reality di Canale 5, condotto anche quest’anno da Alfonso Signorini, mette da sempre a dura prova la forza mentale dei concorrenti. E così la Cipriani a un certo punto è scoppiata in lacrime davanti ai compagni di avventura.

“Ho bisogno di uno psicologo, mi sento male”, sono le parole uscite di bocca alla Cipriani, che ha subito ricevuto l’abbraccio delle ragazze della casa, che si sono strette attorno a lei e hanno provato a consolarla. Tutto è partito da un aereo che ha sorvolato la casa più spiata d’Italia: a mandarlo il fidanzato di Raffaella Fico, che ha voluto farle una romantica dedica di amore. Ovviamente il passaggio dell’aereo ha attirato i concorrenti in giardino, ma proprio in quel momento la Cipriani è scoppiata a piangere.

Commossa per l’amica? L’ex Pupa ha motivato così la sua piccola crisi: “Sì, mi piacerebbe che anche il mio fidanzato mi inviasse un aereo. Ho tanta paura di perderlo, anche se lui è un’anima candida come la mia e non deve pagare per le cose che mi hanno fatto gli altri. Ma alcuni uomini mi hanno fatto toccare il fondo, uno mi ha messo le mani al collo. Un altro mi ha derubato. Ho sempre paura di essere abbandonata. C’è qualcosa dentro di me che non va”. Le ragazze della casa le hanno consigliato di rivolgersi alla psicologa del Gf Vip: “Lei ti aiuterà”.

