Gf Vip, Soleil Sorge e la crisi isterica. "Finte lacrime, guardate la coscia". Un sospetto maliziosissimo

Le lacrime di Soleil Sorge infiammano il Grande Fratello Vip. O meglio, le "non lacrime", visto che all'unanimità dei perfidi telespettatori sui social ha già vinto con largo anticipo il premio "Rosalinda Cannavò" per la peggior sceneggiata. A dominare la serata di venerdì è il vivace scontro tra ex tra Soleil e Gianmaria Antinolfi, diventato famoso un anno fa per un flirt lampo con Belen Rodriguez. Nella casa, è emerso tutto il curriculum da playboy del giovane imprenditore campano di stanza a Milano, capace di sedurre vip su vip e saltato come uccell di bosco da Dayane Mello a Belen fino, appunto alla Sorge. Ritrovatolo nella casa, la bella influencer ha però scatenato una guerra senza confini nei suoi confronti.

In diretta, i due se le suonano verbalmente. La miccia è un video mandato in onda dalla regia in cui Gianmaria bisbiglia all'orecchio di Miriana Trevisan: "Neanche suo padre la voleva in casa", frase velenosissima riferita appunto alla Sorge.E a Sophie Codegoni ha confidato: "Dopo un mese mi ha richiamato. Si è fatta scop***e più volte". Questo è troppo, e Soleil è letteralmente esplosa.

"Non ho intenzione di umiliarti, ma sono davvero ferita, non devi permetterti di parlare di mio padre", ha urlato in faccia ad Antinolfi. L'espressione è quella del pianto disperato, i tempi perfetti per una crisi isterica. Ma dai suoi occhi, nemmeno una lacrima.

"Recita peggio di Rosalinda", ironizzano in tanti sui social, ricordando le medesime scene di Rosalinda / Adua Del Vesco, concorrente della scorsa edizione. E nel frattempo, notano i più maliziosi, travolta dal raptus Soleil trovava pure il modo di alzarsi in continuazione, tirarsi su l'abito aderentissimo e mettere in mostra le gambe, complice uno spacco vertiginoso. Insomma, tutto studiato per alzare gli ascolti?

