Gf Vip, per Tommaso eliminazione lampo. Valentina lo umilia: "Insultata e minacciata", Signorini deve mandare la pubblicità

Eliminazione lampo al Grande Fratello Vip per Tommaso Eletti, il giovanissimo ex concorrente di Temptation Island diventato famoso (e criticatissimo) per la sua gelosia patologica nei confronti di Valentina Nulli Augusti, di 20 anni più grande di lui. Durato appena 2 settimane e già bersagliato da opinioniste e spettatrici, Tommaso ha vissuto un vero incubo a occhi aperti prima di uscire dalla casa. Alfonso Signorini, infatti, gli ha apparecchiato un poco simpatico faccia a faccia proprio con la sua ex, con cui era finita durante la partecipazione a Temptation.

"Ho capito che devo fare le mie esperienze per crescere", aveva spiegato nella scorsa puntata. Quindi l'incontro in giardino, a distanza. Lui emozionatissimo, probabilmente confidando in un clamoroso riavvicinamento. Lei, invece, glaciale e mai così dura: "Ti dovresti vergognare per come ti sei comportato fino ad adesso - ha tuonato la donna, prendendosi una rivincita in diretta dopo le umiliazioni patite in passato -. Adesso sono qua, tornando a vestirmi come voglio senza le tue regole da talebano". E di fronte alle lacrime di Tommaso, Valentina è andata ancora più su tutte le furie: "Peccato che nessuno sa quello che tu hai fatto fino a prima di entrare qua insultandomi e minacciandomi nel momento in cui ho ripreso in mano la mia vita. Hai replicato quello che hai fatto nel programma. Determinate parole mi hanno fatto male, ma le opinioni della gente non definiscono chi sei. Mi hai minacciata, mi hai insultata, mi limito perché siamo in televisione".

Signorini a quel punto è costretto a mandare la pubblicità per evitare che la situazione degenerasse. Al rientro in studio, Tommaso accusa Valentina di aver solo cercato visibilità. E Sonia Bruganelli, opinionista molto critica con Eletti, ha sottolineato anche le colpe della ex fidanzata: "Eri consapevole delle sue carenze". "Il nostro - ha replicato Valentina - era un amore puro ma che sono stata annientata e soffocata nel rapporto da lui che è un grandissimo manipolatore". "Perché hai accettato di andare a Temptation?", chiede a questo punto Signorini a Tommaso: "Noi eravamo andati per dimostrare quanto era forte e vero il nostro amore. Il mio problema non poteva essere risolto là dentro, una persona grande e adulta poteva arrivarci". Alla fine, forse, l'eliminazione è stato il momento più leggero della serata di Eletti.

