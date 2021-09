Tu si que vales, Sabrina Ferilli si arrabbia per davvero: "Mi inc***o". Lo scherzo finisce in disgrazia

26 settembre 2021 a

Lo scherzo è bello se dura poco. Nella vita e pure in tv. Sabrina Ferilli, giurata di Tu si que vales, si arrabbia con un ospite della "Corrida" di Canale 5 e in studio volano parole inaspettatamente dure. Torna l'ometto vestito di rosso che nel corso della prima puntata era stato preso letteralmente a frustate dalla Ferilli, particolarmente infastidita. Nella seconda puntata, altro screzio. Sabrina viene bersagliata con delle palline e l'attrice romana, famosa anche per le sue battute brusche e veraci, la prende sul personale: "Guarda che mi inca***o e faccio una carneficina".

Il "gioco scherzo" con la Ferilli nella parte della vittima sacrificale è uno dei momenti più divertenti di Tu si que vales, proprio perché l'interprete della Grande bellezza tende velocemente a "dimenticarsi" di essere davanti alle telecamere, agendo e parlando di conseguenza. Insomma, può succedere di tutto. A ogni domanda posta dal perfido Gerry Scotti e a cui Sabrina non sa rispondere in maniera corretta, ecco piovere su di lei palline colorate.

E quando qualcuna la prende più violentemente del previsto, scatta la protesta a viva voce: "Fanno male queste palline!". Ma Maria De Filippi e Rudy Zerbi continuano a ridersela, come se niente fosse.

A conferma di come sempre la Ferilli sia il bersaglio prediletto dei colleghi, ci si è messa anche la De Filippi che ha ironizzato sul trolley usato dalla Ferilli per arrivare in trasmissione. Sulla valigetta sono scritte le iniziali S.F.R., con l'ultima lettera che sta per "Roma", il grande amore di Sabrina. "Ma sul mio mica c’è scritto Maria De Filippi da Pavia", la provoca la conduttrice di Uomini e donne. "A me di quello che fanno gli altri non mi importa", è la replica dell'amica attrice.

