Gf Vip, Soleil Sorge e il rapporto intimo alle 5 del mattino. "Vergognati", bufera nella casa

28 settembre 2021 a

a

a

Soleil Sorge fa ancora discutere. L'inquilina del Grande Fratello Vip, dopo la puntata del 27 settembre del programma di Canale 5, ha imitato Valentina Nulli Augusti. La Sorge ha emulato la fidanzata di Tommaso Eletti pensando all’atteggiamento che potrebbe avere in un momento di intimità. Una scena, avvenuta alle 5 del mattino, che ha scatenato la polemica. "Pessima, pessima figura…Ringrazia che erano le 5 di mattina e quasi nessuno ti ha vista", scrive un utente sul web.

"Cosa penso di te", "Niente da aggiungere": Bruganelli-Volpe, rovinosa rissa in diretta. Signorini le interrompe

Selvaggia Roma non è stata da meno: "Maleducata ad alti livelli nei confronti di Greta - ha commentato in riferimento alla ex di Gianmaria Antinolfi -. La tua anima è inesistente". A mal sopportare Valentina Nulli Augusti che nella puntata ha avuto un confronto con alcuni concorrenti, Katia Ricciarelli: "Se veniva qui dentro, la facevamo nera. Non mi è piaciuto quello che ha detto, non siamo una casa di vipere", ha tuonato per poi parlare di Tommaso.

"Vieni qui che ti facciamo nera". Raptus di Katia Ricciarelli, minacce in diretta tv: sconcerto in studio

"Lui era emozionato e mi sono affezionata, sarei contenta se tornasse. Ma lei proprio no". Poco prima infatti il conduttore aveva chiesto alla donna reduce da Temptation Island se volesse entrare e lei non aveva atteso a rispondere: "Certo, le anniento tutte".

"Ma se ti ho pure scritto?". Scacco matto: Bruganelli smaschera Adriana Volpe, quel bruttissimo gesto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.