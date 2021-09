Gf Vip, Tommaso Eletti e "la cotta". Indiscrezione piccante nella casa

Francesco Fredella 29 settembre 2021 a

Tommaso Eletti senza segreti. Ora l'ex concorrente del Grande Fratello vip, uscito al televoto, svela tutti i dettagli del reality condotto da Signorini nel corso di Casa Chi. Tommaso confessa di avere un certo interesse per Soleil Sorge: notizia bomba, che fa subito il giro della Rete.



“Se nella Casa c’era una ragazza che mi piaceva? Sì, l’ho detto anche in qualche confessionale che sono rimasto molto colpito da Soleil. Perché in parte è simile a me perché è un po’ matta, è intelligente, è carismatica, è simpatica. Mi ci sono trovata molto bene. Per lei ho avuto una piccola cotta per lei. Se c’è stato un bacio? No, ma magari" dice. Eletti, lo ricordiamo, è stato uno dei concorrenti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island dove ha partecipato con la sua fidanzata Valentina (più grande di lui di diciannove anni). Tutto per colpa della sua gelosia eccessiva. Valentina, poi, arriva nella casa del Grande Fratello vip per un confronto di fuoco. Ma Tommaso Eletti, che fa anche mea culpa, preferisce metterci una pietra sopra.

"Non mi farebbe mai male come Valentina. Perché io ormai sono cambiato grazie al programma dove sono stato con Valentina. Se dovesse esserci qualcosa da parte mia vorrei… quando uscirà magari la conoscerò meglio. Ma io non mi comporterò più come prima, qualsiasi donna con cui uscirò la lascerò libera. Perché è importante la libertà per stare rilassati perché non si vive bene e lo dico io perché l’ho vissuto in prima persona. In catene non si vive bene", dice a Casa Chi.



La sua storia con Valentina è finita. Per sempre. "Adesso ho bisogno di una ragazza della mia età, con la quale divertirmi e fare tante cose. Voglio condividere tutto con la mia futura compagna. Con la mia ex è stata un’esperienza fatta, mi ha cresciuto, ma non voglio rivederla. Non vorrei nemmeno darle visibilità a quella donna. Che poi se la prendono al GF Vip è soltanto perché ha attaccato tutti i ragazzi della casa. Se faceva la simpatica non la calcolava nessuno”, conclude.

