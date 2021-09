Dayane Mello, abusi in diretta al reality: "Mi fa ribrezzo", grido d'allarme dall'Italia

29 settembre 2021 a

a

a

“Dayane va aiutata": sulle presunte molestie alla Mello a La Fazenda, reality in corso in Brasile, è intervenuto anche Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria. Il giovane si è detto perplesso non solo per la situazione in sé ma anche per la reazione dei familiari della modella: "La cosa che mi fa più ribrezzo è che l’unica persona in Italia grazie a cui parliamo di questo caso è Gabriele Parpiglia. Il resto è orrore: orrore il fratello, orrore la pseudo manager brasiliana, orrore la produzione de La Fazenda”.

Gancitano si scaglia anche contro il programma, che avrebbe cercato di nascondere queste molestie: "Un atto ignobile che non ammette alcuna giustificazione né da parte del fratello, né da parte della produzione né da parte di chi in qualunque maniera cerchi velatamente di polemizzare giustificando quel mostro inutilmente”. Il riferimento è al rapper Nego Do Borel, colui che avrebbe molestato insistentemente la Mello.

La polemica attorno al reality è scoppiata quando Dayane, dopo una festa organizzata dalla produzione in cui aveva bevuto qualche drink di troppo, è stata avvicinata dal cantante Do Borel. Quest'ultimo, infatti, nonostante i ripetuti rifiuti della modella, ha provato a baciarla e toccarla con insistenza. L’episodio non è stato l’unico, infatti dopo poco tempo Do Borel ha ripetuto la stessa sequenza di comportamenti, fino ad essere espulso.

