Gf Vip, Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie: "No no no". Gelo nel cuore della notte, finisce male

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: c’eravamo tanto amati. Ed infatti non è tutto oro quel che luccica, anche se sembrava amore vero. Lei principessa, lui campione (nello sport e nella vita) e come cornice il Grande Fratello Vip. Ma qualcosa non ha funzionato. Prima le coccole, i grattini e poi un bacio. Ora Manuel frena e dice: “Direi che è meglio andarci con calma. Questa cosa è tanta roba, quindi voglio andarci piano davvero. Anche perché non vorrei creare illusioni. Quindi preferisco non correre“.

Manuel rifiuta il bacio di Lulù. Dice stop. Mette un freno. Lulù, durante la prova delle statue, cerca di baciare Manuel, che la blocca: “No, no, no non posso togliere il trucco. Ferma non posso togliere il rossetto che ho“. Ma qualche ora la Selassié riesce a dare un bacio a stampo a Bortuzzo. Adesso sembra che il nuotatore voglia mettere un punto alla vicenda. Stop. Basta flirt. E intanto suo padre, in una recente intervista, ha detto che la principessa non è la donna adatta a lui. Ma questa è un’altra storia: adesso ci pensa il Gf vip a rimettere uno di fronte all’altro i due concorrenti. Cupido si darà da fare di nuovo.

