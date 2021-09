Gf Vip, lei lo bacia e lui... Manuel Bortuzzo, prego? Il brutto gesto indigna il pubblico: un grosso caso

30 settembre 2021 a

La passione si sta spegnendo. Tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù Salassié le cose non sembrano andare come molti telespettatori del Grande Fratello Vip speravano. Il giovane triestino sembra da giorni insofferente alle tantissime attenzioni riservategli dall'inquilina. L'ultima avvenuta nel giardino del programma di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Qui Manuel era impegnato a parlare con Nicola Pisu, quando Lulù si è avvicinata spedita dandogli un bacio sulla bocca.

Un gesto che non è piaciuto al concorrente ripreso proprio mentre si puliva la bocca con la mano. Non è la prima volta che Manuel fugge alle avances della ragazza. La giovane nelle scorse ore era corsa dal coinquilino abbracciandolo, salvo poi essere respinta da Manuel con la scusa che "questa camicia costa tantissimo". Finita qui? Assolutamente no. Un altro rifiuto è arrivato quando Lulù ha tentato di baciarlo nel corso della prova in cui i concorrenti del Grande Fratello Vip dovevano simulare delle statue.

In quell'occasione Manuel le ha detto che poteva rovinargli il trucco. Niente bacio per Lucrezia, nemmeno questa volta. E in molti chiedono a Lulù di "mollarlo", indignati per il cambio di umore di Bortuzzo che in men che non si dica ha troncato o quasi i rapporti con la ragazza.

